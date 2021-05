Quando guadagna davvero Mario Draghi? Ecco il suo reddito

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Com’è umano lei. Come è buono, bravo, bello. Praticamente un santo. Ce lo immaginiamo così lo scodinzolar giubilante, in certe redazioni, alla notizia sullo stipendio da premier non percepito da. La più ovvia delle domande – “quantoil primo ministro italiano?” – ha trovato oggi una risposta strabiliante: nulla.ha rinunciato infatti allo stipendio, con tanto di dichiarazione firmata lo scorso 5 maggio. Nessun emolumento, di conseguenza alcune prestigiose testate sottolineano: fa il “volontario” per lo Stato dimostrando “una volta di più” il proprio “stile di vita austero”.rinuncia allo stipendio da premier. Que viva il populismo Ora, a prescindere dal fatto che messa così sembrache l’unica entrata in casa ...