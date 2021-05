Mondo della nautica in lutto: si è spento a 80 anni il comandante Franco Pasqualini (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Il Mondo della nautica è in lutto per la morte del comandante Franco Pasqualini, ex ufficiale e capitano di macchina della Marina Mercantile e fondatore della scuola patenti nautiche di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 13 maggio 2021) ANCONA - Ilè inper la morte del, ex ufficiale e capitano di macchinaMarina Mercantile e fondatorescuola patenti nautiche di ...

Ultime Notizie dalla rete : Mondo della Osaka e Serena bocciate anche per Parigi, Kenin no, Medvedev... chissà ... il ko della numero 2 del mondo e del torneo Naomi Osaka non è una vera sorpresa. Pegula è una delle guastatrici del circuito, giocatrice in ascesa, dai quarti degli Australian Open di febbraio, ...

Covid, nuovo record: superati i 160 milioni di casi nel mondo Superata la soglia dei 160 milioni di casi di contagio da Covid - 19 registrati nel mondo dall'inizio della pandemia. E' quanto riportano i dati della Johns Hopkins University . Il numero totale delle persone decedute supera ormai i 3,32 milioni . Il Paese più colpito al mondo dalla ...

Precariato, Pittoni (Lega): “M5S non faccia ostruzionismo o a farne le spese sarà solo il mondo della scuola” Orizzonte Scuola Profumarsi la vita con whisky e rum Questione di gusto. I grandi distillati ma anche i cocktail più famosi diventano fragranze. Mentre il mondo della mixology si trasforma in esperienza olfattiva ...

Covid: 160 milioni i contagi nel mondo da inizio pandemia Ha superato quota 160 milioni il numero di contagi da Covid-19 registrati in tutto il mondo da inizio pandemia, secondo i dati dell'università americana Johns Hopkins. I decessi sono stati oltre 3,32 ...

