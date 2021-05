Marc Marquez | ' La pioggia a Le Mans potrebbe favorirmi perché stanca meno'

(Di giovedì 13 maggio 2021)guarda con ottimismo al GP di Francia ( qui gli orari Tv ). Dopo il rientro in pista in seguito all'infortunio dello scorso anno, le prime apparizioni non sono state esaltanti e lo ...

guarda con ottimismo al GP di Francia ( qui gli orari Tv ). Dopo il rientro in pista in seguito all'infortunio dello scorso anno, le prime apparizioni non sono state esaltanti e lo ...Quello di Vale è destinato a durare almeno una decina d'anni: il pilota in attività con più podi qui è, a quota 4, ed il fatto che i 33 GP di Le Mans abbiano visto finora 47 piloti ...LE MANS - Francesco Bagnaia si appresta a cominciare il prossimo Gran Premio in Francia da numero uno del Mondiale, per la prima volta in carriera. 'Pecco' ha preso la leadership nello scorso weekend ...Il campione di Cervera: «La figura di Rossi in MotoGP ci vuole. A livello mediatico è forte e porta molta gente».