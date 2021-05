LIVE Sonego-Thiem 6-4 6-7 7-6, Internazionali Roma in DIRETTA: l’italiano compie l’impresa della vita e vola ai quarti contro Rublev! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) FINE TERZO SET 7-5 CHE VITTORIAAAAA!!!!!! LORENZO Sonego vola AI quarti DI FINALE BATTENDO IN TRE SET DOMINIC Thiem!!!!!! 5-6 MATCH POINT Sonego! L’AZZURRO PUO’ SFRUTTARE L’ERRORE SOTTORETE DI Thiem! 5-5 UN ALTRO ROVESCIO SENZA SENSO DI Thiem! Sonego ha lasciato scoperto troppo il campo. 5-4 ROVESCIO PAZZESCO SUL LUNGOLINEA DI Thiem! 5-3 FUORI IL DIRITTO DI Thiem DA FONDOCAMPO! 3-4 ALTRO MINIBREAK Sonego!!!! PASSANTE IN RECUPERO SOTTORETE 3-3 Serve&volley perfetto di Thiem con lo ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-TSITSIPAS (2° MATCH DALLE 10.00 E NON PRIMA DELLE 12.00) FINE TERZO SET 7-5 CHE VITTORIAAAAA!!!!!! LORENZOAIDI FINALE BATTENDO IN TRE SET DOMINIC!!!!!! 5-6 MATCH POINT! L’AZZURRO PUO’ SFRUTTARE L’ERRORE SOTTORETE DI! 5-5 UN ALTRO ROVESCIO SENZA SENSO DIha lasciato scoperto troppo il campo. 5-4 ROVESCIO PAZZESCO SUL LUNGOLINEA DI! 5-3 FUORI IL DIRITTO DIDA FONDOCAMPO! 3-4 ALTRO MINIBREAK!!!! PASSANTE IN RECUPERO SOTTORETE 3-3 Serve&volley perfetto dicon lo ...

