LIVE Atletica | Meeting Savona 2021 in DIRETTA | Marcell Jacobs iperuranico! 9?95 | record italiano! Bene Bogliolo e Aceti

(Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO: IL FANTASTICO 9?95 DI MARCE19.18 Si chiude qui il programma deldi, edizione. Grazie per essere rimasti con noi durante l’arco di questa, buon proseguimento di serata con OA Sport 19.13 Arrivano i risultati degli 800m, vinti dal favorito Amel Tuka : 1. Amel Tuka (Bosnia) 1’47?86 2. Simone Barontini (Italia) 1’48?95 3. Victor Curcuianu (Romania) 1’50?40 19.10 Sono pronti a partire gli uomini per la gara degli 800m: il doppio giro di pista che sarà scenario dell’ultima gara in pista di questodi. 19.07 Alessia Trost (1,84 m) vince la gara del salto in alto femminile, Larissa Iapichino (6,56 m) ...

Notizie e risultati sul Memorial Ottolia con tanti big azzurri e internazionali. Randazzo 8,05 nel lungo Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell'italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la finale del Memorial Ottolia. Il campione europeo ...... un tabellone luminoso più moderno e funzionale sostituirà quello installato nella curva Nord ormai inutilizzabile; verrà rigenerata la pista d'tra le poche del sud Italia a otto corsie, da ...Marcell Jacobs (Fiamme Oro) nella leggenda dell’atletica italiana: abbatte il record italiano dei 100 metri con 9.95 a Savona, in batteria, con +1.5 di vento a favore. Tornerà in pista alle 18 per la ...In diretta televisiva su RaiSport (canale 58) la decima edizione del Meeting di Savona-Memorial Giulio Ottolia, con tanti big azzurri e star internazionali. LEGGI LA PRESENTAZIONE ...