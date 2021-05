Lavoro | Dl Sostegni bis | sgravio contributi al 100% per uscita da Cig

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Un esonerovo alper i dipendenti che vengono riconfermati dopo il blocco dei licenziamenti e la fine della cassa Covid a ottobre nei settori del commercio e del turismo. Questa la misura proposta dal ministro delAndrea Orlando, in vista del decretobis, per mantenere i livelli occupazionali e a ripartire. Norme che vanno verso la definizione di un “contratto di rioccupazione” da applicare a tutti i settori. Secondo quanto anticipato dall’Ansa “il contratto a tempo indeterminato sarà legato alla formazione e a un periodo di prova, massimo di sei mesi, con sgravivi alche andranno restituiti nel caso in cui il lavoratore non venga poi assunto. Sgravi che si cumulano agli altri già a disposizione”. L’obiettivo è quello di ...

