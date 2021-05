Internazionali d’Italia, un grande Matteo Berrettini per un set, poi cede il passo a Stefanos Tsitsipas (Di giovedì 13 maggio 2021) Non basta un ottimo primo set per avere ragione di Stefanos Tsitsipas. Matteo Berrettini chiude agli ottavi di finale la sua avventura negli Internazionali d’Italia arrendendosi al campione di Montecarlo col punteggio di 7-6 6-2; il tie-break della prima frazione è il punto di svolta della partita, che diventa un virus che si instilla nel cervello del romano senza più riuscire a toglierselo da dentro, condizionando la seconda frazione. Ora sfida fra il numero 1 della race e tra quello della classifica ATP, Novak Djokovic. L’inizio segna una predominanza al servizio, soprattutto da parte di Matteo. Nei primi tre giochi non perde un punto al servizio, mentre il suo avversario ha qualche difficoltà in più sulle risposte dell’azzurro. Nonostante i suoi turni di battuta ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Non basta un ottimo primo set per avere ragione dichiude agli ottavi di finale la sua avventura negliarrendendosi al campione di Montecarlo col punteggio di 7-6 6-2; il tie-break della prima frazione è il punto di svolta della partita, che diventa un virus che si instilla nel cervello del romano senza più riuscire a toglierselo da dentro, condizionando la seconda frazione. Ora sfida fra il numero 1 della race e tra quello della classifica ATP, Novak Djokovic. L’inizio segna una predominanza al servizio, soprattutto da parte di. Nei primi tre giochi non perde un punto al servizio, mentre il suo avversario ha qualche difficoltà in più sulle risposte dell’azzurro. Nonostante i suoi turni di battuta ...

