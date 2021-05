Inter, Zhang chiede ai tesserati di rinunciare a due mensilità: no dei giocatori (Di giovedì 13 maggio 2021) Possibile scontro tra Zhang e i giocatori sugli stipendi. I tesserati hanno detto no alla proposta del presidente. MILANO – Possibile scontro tra Zhang e i giocatori sugli stipendi. Nella giornata di lunedì 10 maggio c’è stato un incontro tra il presidente e la squadra per ribadire la necessità di rinunciare a due mensilità visto il contesto economico che sta coinvolgendo l’Intero pianeta. Il confronto tra le parti è ripreso dopo la partita contro la Roma ma, secondo quanto riportato da La Repubblica, la risposta dei giocatori è stata negativa. Al momento non c’è nessuna intenzione di rinunciare alle mensilità e il presidente Zhang è al lavoro per trovare una nuova soluzione. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Possibile scontro trae isugli stipendi. Ihanno detto no alla proposta del presidente. MILANO – Possibile scontro trae isugli stipendi. Nella giornata di lunedì 10 maggio c’è stato un incontro tra il presidente e la squadra per ribadire la necessità dia duevisto il contesto economico che sta coinvolgendo l’o pianeta. Il confronto tra le parti è ripreso dopo la partita contro la Roma ma, secondo quanto riportato da La Repubblica, la risposta deiè stata negativa. Al momento non c’è nessuna intenzione diallee il presidenteè al lavoro per trovare una nuova soluzione. ...

