Infortunio per Elisabetta Canalis: dito del piede rotto, ecco come ha fatto (Di giovedì 13 maggio 2021) Il kickboxing è la sua passione, ma stavolta Elisabetta Canalis ci ha messo forse troppo entusiasmo. Tanta foga nell'allenamento e qualche calcio sferrato con grinta esagerata le sono costati cari. L'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 13 maggio 2021) Il kickboxing è la sua passione, ma stavoltaci ha messo forse troppo entusiasmo. Tanta foga nell'allenamento e qualche calcio sferrato con grinta esagerata le sono costati cari. L'...

Advertising

AlmiraUva : RT @SalaLettura: Francesco,venne in ospedale per un infortunio ad un piede per una partita di calcetto, ma durante gli esami ci si rese con… - jaime631 : RT @SalaLettura: Francesco,venne in ospedale per un infortunio ad un piede per una partita di calcetto, ma durante gli esami ci si rese con… - sportli26181512 : NBA: Brooklyn, Harden torna e domina: 'Sono forte a questo gioco': Il Barba è tornato sul parquet dopo oltre un mes… - francesco_s22 : @ster318 @Mirko799 Credo sia per l'infortunio, ci son state parecchie volte in cui non si è allenato col gruppo, pe… - artispolitical : RT @SalaLettura: Francesco,venne in ospedale per un infortunio ad un piede per una partita di calcetto, ma durante gli esami ci si rese con… -