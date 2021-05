Giro d'Italia, Week end rosa in Abruzzo che abbraccia la carovana rosa (Di giovedì 13 maggio 2021) L'Aquila - - Il Giro d'Italia 2021 ritorna in Abruzzo con le sedi di tappa di Notaresco, Castel di Sangro, Campo Felice e L'Aquila. La regione Abruzzo continua a colorarsi di rosa Giro d'Italia, il simbolo della ripartenza post Covid. Gli abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo sono tra i partenti di questa 104°edizione e ricambieranno l'affetto e il tifo degli sportivi abruzzesi: il teatino Ciccone della Trek-Segafredo punterà a essere protagonista nelle tappe di montagna a fianco del suo illustre capitano Vincenzo Nibali, mentre il corridore di Miglianico Dario Cataldo (Movistar Team) farà di tutto per lasciare il segno con una vittoria di tappa. Il primo giorno in rosa è venerdì 14 maggio con la tappa ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 13 maggio 2021) L'Aquila - - Ild'2021 ritorna incon le sedi di tappa di Notaresco, Castel di Sangro, Campo Felice e L'Aquila. La regionecontinua a colorarsi did', il simbolo della ripartenza post Covid. Gli abruzzesi Giulio Ciccone e Dario Cataldo sono tra i partenti di questa 104°edizione e ricambieranno l'affetto e il tifo degli sportivi abruzzesi: il teatino Ciccone della Trek-Segafredo punterà a essere protagonista nelle tappe di montagna a fianco del suo illustre capitano Vincenzo Nibali, mentre il corridore di Miglianico Dario Cataldo (Movistar Team) farà di tutto per lasciare il segno con una vittoria di tappa. Il primo giorno inè venerdì 14 maggio con la tappa ...

