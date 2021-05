Giro d’Italia 2021, Davide Formolo su Instagram: “Uno dei giorni più freddi della mia carriera” (Di venerdì 14 maggio 2021) L’arrivo di Ascoli Piceno ha scombinato un po’ le carte in tavola del Giro d’Italia 2021. Con Attila Valter (Groupama FDJ) nuova maglia rosa ed i big che hanno cominciato a muoversi in maniera attiva sull’ultima salita del San Giacomo abbiamo visto chi potrà dire la sua per la classifica generale. Tra di loro c’è anche Davide Formolo: il corridore della UAE Team Emirates non è riuscito a tenere le ruote di Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation), ma ha limitato i danni chiudendo al diciottesimo posto a 40” dal vincitore Gino Mader (Bahrain-Victorious). La generale lo vede adesso all’undicesimo posto, a 55” dalla vetta. Il ventottenne di Negrar ha voluto dire la sua sulla tappa ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 maggio 2021) L’arrivo di Ascoli Piceno ha scombinato un po’ le carte in tavola del. Con Attila Valter (Groupama FDJ) nuova maglia rosa ed i big che hanno cominciato a muoversi in maniera attiva sull’ultima salita del San Giacomo abbiamo visto chi potrà dire la sua per la classifica generale. Tra di loro c’è anche: il corridoreUAE Team Emirates non è riuscito a tenere le ruote di Egan Bernal (Ineos-Grenadiers), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) e Dan Martin (Israel Start-Up Nation), ma ha limitato i danni chiudendo al diciottesimo posto a 40” dal vincitore Gino Mader (Bahrain-Victorious). La generale lo vede adesso all’undicesimo posto, a 55” dalla vetta. Il ventottenne di Negrar ha voluto dire la sua sulla tappa ...

