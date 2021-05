Elon Musk twitta: niente più Tesla in Bitcoin e la cripto scende del 20% in due ore (Di giovedì 13 maggio 2021) Siamo preoccupati per il rapido aumento dei consumi di combustibili fossile nelle attività di mining e nelle transazioni Bitcoin, soprattutto per quanto riguarda il carbone, il peggiore. Massima fiducia nelle criptovalute ma ciò non può andare a detrimento dell’ambiente. Tesla non venderà i suoi Bitcoin ma punterà su altre cripto che usano meno dell’1% dell’energia che usa Bitcoin per le sue operazioni. Più o meno questo il succo del tweet, arrivato nel cuore della notte italiana, con cui Elon Musk annuncia il disimpegno di Tesla da Bitcoin. Verso la mezzanotte il Bitcoin stava a 54.700 dollari. Dopo il tweet, all’1.30 italiane, era a 51.500 dollari, segnando un meno 8%. Alle due ha guardato in faccia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 maggio 2021) Siamo preoccupati per il rapido aumento dei consumi di combustibili fossile nelle attività di mining e nelle transazioni, soprattutto per quanto riguarda il carbone, il peggiore. Massima fiducia nellevalute ma ciò non può andare a detrimento dell’ambiente.non venderà i suoima punterà su altreche usano meno dell’1% dell’energia che usaper le sue operazioni. Più o meno questo il succo del tweet, arrivato nel cuore della notte italiana, con cuiannuncia il disimpegno dida. Verso la mezzanotte ilstava a 54.700 dollari. Dopo il tweet, all’1.30 italiane, era a 51.500 dollari, segnando un meno 8%. Alle due ha guardato in faccia ...

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk Elon Musk sconfessa Bitcoin: niente più acquisti di Tesla con la valuta digitale Usa troppa energia. Ma resta un fan delle divise crypto - currencies, pronto a riaccettare Bitcoin una volta ridotto il suo impatto ambientale Elon Musk sconfessa Bitcoin. Almeno per ora, finche' non sara' stato risolto il dilemma del suo per nulla virtuale impatto sull'ambiente. Il deus ex machina di Tesla, ormai seguito fedelmente anche ...

Auto e finanza. I conti di Tesla perderanno il turbo dei 'crediti verdi' Prospera sull'immagine, vale più di quanto fattura, e guadagna anche se perde. Che Tesla non fosse un marchio come gli altri, si sapeva. Ora però l'azienda americana di Elon Musk che produce esclusivamente auto elettriche , rischia di perdere una rilevante fonte di introiti per aggiustare trimestrali che altrimenti sarebbero spesso in rosso. Il tesoro in questione è ...

Elon Musk sconfessa Bitcoin: niente più acquisti di Tesla con la valuta digitale Usa troppa energia. Ma resta un fan delle divise crypto-currencies, pronto a riaccettare Bitcoin una volta ridotto il suo impatto ambientale ...

