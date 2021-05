Elisabetta Belloni prima donna a capo dei servizi segreti (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale Direttore ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato l'ambasciatoreDirettore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in sostituzione dell'attuale Direttore ...

