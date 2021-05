Diario della felicità di Ema C | una guida per trovare noi stessi scrivendo

(Di giovedì 13 maggio 2021) È uscito, il libro firmato con lo pseudonimo Ema C. e con un sottotitolo che fa ben intuirne i contenuti fin dalla copertina: Spunti di riflessione per conquistare piccole. Per scrivere di sé e allontanare le paure. Per fare pace con le proprie ombre. Pillole di scrittura per un’autobiografia, un racconto, un romanzo. Scrivere, del resto, non è solo creatività. Scrivere è pura. La moderna psicologia ha ormai appurato quanto le parole su carta, laptop, tablet o smartphone, siano preziose quanto terapeutiche perché per entrare in contatto con te stesso, col tuo io più profondo, hai bisogno prima di tirare fuori tutto ciò che di meraviglioso, triste o terribile tu hai dentro. Un’operazione troppo spesso ignorata, purtroppo, e così nasce l’idea di questo ...

Advertising

LucillaGiannot1 : RT @nazioneindiana: Diario della pandemia dall'Himachal Pradesh # 4. Che fine fa la donna single nel mantra che recita 'Resta a casa, stai… - illibraio : Valentina Petri, insegnante e autrice di “Portami il diario”, partendo da un episodio vissuto tra i banchi di rece… - flamanc24 : RT @RollingStoneita: Billie Eilish racconta il suo primo libro: «È il folle diario della mia vita» #BillieEilish - MaddalenaDicec1 : RT @ssoselftisfied: Maria che fa credere a Giulia che nessuno fosse a conoscenza della domanda e della risposta sul diario - Marta58424096 : RT @ssoselftisfied: Maria che fa credere a Giulia che nessuno fosse a conoscenza della domanda e della risposta sul diario -

Ultime Notizie dalla rete : Diario della

Sardegna Reporter

uscitofelicità, il libro firmato con lo pseudonimo Ema C. e con un sottotitolo che fa ben intuirne i contenuti fin dalla copertina: Spunti di riflessione per conquistare piccole felicità. Per ...La lunga lotta è raccontata nella sua autobiografia,dei 30 anni , in cui vengono restituiti minuziosamente episodi chiavestoria italiana del Novecento: dalle prime lotte per i diritti ...È stata la prima dirigente politica donna in Italia, che già nel 1920 si batteva per l’aborto, la parità salariale e il riconoscimento sociale della maternità. Prima senatrice a vita della repubblica ...È stata la prima dirigente politica donna in Italia, che già nel 1920 si batteva per l’aborto, la parità salariale e il riconoscimento sociale della maternità. Prima senatrice a vita della repubblica ...