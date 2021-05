Demi Lovato lancia suo primo podcast ' 4D' | online da 19 5

(Di giovedì 13 maggio 2021) Non solo musica ma argomenti come salute mentale, attivismo, giustizia e diritti LGBTQ. E' il nuovo progetto di, un, il cui titolo è '4D with', dove 4D sta per quarta ...

Agenzia ANSA

Non solo musica ma argomenti come salute mentale, attivismo, giustizia e diritti LGBTQ. E' il nuovo progetto di, un podcast, il cui titolo è '4D with', dove 4D sta per quarta dimensione. Il podcast sarà online dal 19 maggio prodotto da Cadence13. "Vivere nella Quarta Dimensione - ha ...Unidentified withvedr la cantante consultarsi con esperti di vita aliena e intervistare testimoni oculari per NBCUniversal.pronta a dare la caccia agli alieni in una nuova serie di documentari ...Non solo musica ma argomenti come salute mentale, attivismo, giustizia e diritti LGBTQ. E' il nuovo progetto di Demi Lovato, un podcast, il cui titolo è '4D with Demi Lovato', dove 4D sta per quarta d ...Demi Lovato è pronta a dare la caccia agli alieni in una nuova serie di documentari per Peacock. La cantante di «Sober» partirà alla ricerca della vita extraterrestre per la docuserie, intitolata «Uni ...