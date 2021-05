Coronavirus, giovedì 13 maggio: sono 654 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Oggi su 14.744 tamponi nel Lazio (-267) e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 30.000 test, si registrano 654 nuovi casi positivi (+21), 21 i decessi (-1), 1.063 i guariti, in forte riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.589 (-143), 233 le terapie intensive (-11). Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 310.” “Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la quota 2,5 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popoLazione target. I tassi di occupazione ospedaliera sono sottosoglia. Incidenza e focolai attivi sono in diminuzione. Una fase importante ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Oggi su 14.744 tamponi nel(-267) e quasi 16.000 antigenici per un totale di oltre 30.000 test, si registrano 654casi positivi (+21), 21 i decessi (-1), 1.063 i guariti, in forte riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.589 (-143), 233 le terapie intensive (-11). Aumentano i casi, diminuiscono i decessi, le terapie intensive e i ricoverati. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,1%. I casi a Roma cittàa quota 310.” “Oggi il totale dei vaccini somministrati raggiungerà la quota 2,5 milioni con una percentuale di prime dosi pari al 35% dell’intera popone target. I tassi di occupazione ospedalierasottosoglia. Incidenza e focolai attiviin diminuzione. Una fase importante ...

