Coni, Malagò rieletto presidente: “Momento di tempesta, ma non mi risparmierò” (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanni Malagò è ancora presidente del Coni.Terzo e ultimo mandato per Giovanni Malagò, rieletto presidente del Coni fino al 2024. Con il 79,71% dei voti validi, Malagò, ha raccolto 55 preferenze su 71. Battuti lo sfidante Renato Di Rocco - 13 voti (18,84%) - e la sfidante Antonella Bellutti - con un voto (1,45%). Poi una scheda bianca, una nulla (su cui era stato scritto il nome di un parlamentare).Malagò ha ringraziato i suoi avversari, chiudendo con una citazione di Francesco De Gregori, come riportato da "La Repubblica": "Sarà l’ultimo mandato, non mi risparmierò, per arrivare insieme al traguardo e essere ancora più uniti in questo Momento di tempesta. Ringrazio i miei due ... Leggi su mediagol (Di giovedì 13 maggio 2021) Giovanniè ancoradel.Terzo e ultimo mandato per Giovannidelfino al 2024. Con il 79,71% dei voti validi,, ha raccolto 55 preferenze su 71. Battuti lo sfidante Renato Di Rocco - 13 voti (18,84%) - e la sfidante Antonella Bellutti - con un voto (1,45%). Poi una scheda bianca, una nulla (su cui era stato scritto il nome di un parlamentare).ha ringraziato i suoi avversari, chiudendo con una citazione di Francesco De Gregori, come riportato da "La Repubblica": "Sarà l’ultimo mandato, non mi, per arrivare insieme al traguardo e essere ancora più uniti in questodi. Ringrazio i miei due ...

Advertising

ADeLaurentiis : Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovanni! #ADL - SkySport : ULTIM'ORA CONI GIOVANNI MALAGÒ RIELETTO PRESIDENTE CONI Quorum raggiunto con 38 voti su 72 presenti #SkySport #Coni… - zazoomblog : Coni: Giovanni Malagò rieletto presidente per il terzo mandato - #Coni: #Giovanni #Malagò #rieletto - napolista : Il presidente del Napoli su Twitter: “Sa intrattenere rapporti fondamentali con le istituzioni grazie alle sue inne… - LuigiLiccardo6 : RT @ADeLaurentiis: Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovann… -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò Sport, Giovanni Malagò confermato presidente del Coni Genova " Giovanni Malagò sarà il presidente del Coni per il prossimo quadriennio . Per il numero uno dello sport italiano si tratta del terzo mandato, dopo le elezioni del 2013 e la conferma del 2017. L'urna ha ...

Coni, UFFICIALE: Malagò rielletto presidente con la maggioranza assoluta: 'C'è tempesta, ma combatterò' Quello di Malagò sarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto essere rieletto nuovamente e lo stesso presidente del Coni lo ha confermato con le sue prime parole da rieletto: 'Sarà il ...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli Genova " Giovannisarà il presidente delper il prossimo quadriennio . Per il numero uno dello sport italiano si tratta del terzo mandato, dopo le elezioni del 2013 e la conferma del 2017. L'urna ha ...Quello disarà il suo ultimo mandato dato che non potrà da statuto essere rieletto nuovamente e lo stesso presidente dello ha confermato con le sue prime parole da rieletto: 'Sarà il ...