Chi è la prima donna alla guida dei servizi segreti in Italia (Di giovedì 13 maggio 2021) (Elisabetta Belloni in un frame da un video del ministero degli Esteri)È la prima donna a ricoprire questo incarico. L’ambasciatrice Elisabetta Belloni è stata nominata a capo dei servizi segreti Italiani dal presidente del Consiglio Mario Draghi. L’ambasciatrice segna un secondo primato nella sua lunga carriera nella diplomazia Italiana, essendo già stata la prima donna a ricoprire il ruolo di segretario generale del ministero degli Affari esteri. La nomina a direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) è arrivata su proposta del numero uno della Farnesina, Luigi Di Maio, e deliberata dal Consiglio dei ministri. Belloni sostituirà alla guida del Dis il prefetto ... Leggi su wired (Di giovedì 13 maggio 2021) (Elisabetta Belloni in un frame da un video del ministero degli Esteri)È laa ricoprire questo incarico. L’ambasciatrice Elisabetta Belloni è stata nominata a capo deini dal presidente del Consiglio Mario Draghi. L’ambasciatrice segna un secondoto nella sua lunga carriera nella diplomaziana, essendo già stata laa ricoprire il ruolo di segretario generale del ministero degli Affari esteri. La nomina a direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) è arrivata su proposta del numero uno della Farnesina, Luigi Di Maio, e deliberata dal Consiglio dei ministri. Belloni sostituiràdel Dis il prefetto ...

Advertising

sbonaccini : A chi opera ogni giorno, a chi mette a repentaglio la propria vita per tutelare la nostra, a chi combatte in prima… - Mov5Stelle : Grazie a tutti gli infermieri. Grazie a chi eroicamente ha combattuto per tutti noi questa pandemia stando in prima… - WittyTV : Sabato 15 Maggio vi aspetta la FINALE di #Amici20 in DIRETTA su Canale 5 in prima serata! Chi sarà il vincitore? ??… - 69Nique : RT @GiulioMarini2: @borghi_claudio @maryfagi C'é chi arriva ad invocare Trattati contro l'obbligo e la discriminazione. Mi chiedo solo...qu… - SOLCALIENTE2 : @aelledesign Chi non capisce che non si possono iniettare le dosi che non esistono però molto obiettivo non è. Il d… -