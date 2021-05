Birmania, ex reginetta di bellezza si unisce ai ribelli contro l'esercito (Di giovedì 13 maggio 2021) Otto anni fa Htar Htet Htet aveva in mano lo scettro di reginetta sulla passerella dei concorsi di bellezza . Oggi, l'ex miss Grand International Myanmar ha invece imbracciato il fucile nella giungla birmana... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 maggio 2021) Otto anni fa Htar Htet Htet aveva in mano lo scettro disulla passerella dei concorsi di. Oggi, l'ex miss Grand International Myanmar ha invece imbracciato il fucile nella giungla birmana...

