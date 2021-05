Aperture e coprifuoco, no del Senato alla mozione di FdI. Il governo si arrocca. “Ora è chiaro chi sta con gli italiani” (Di giovedì 13 maggio 2021) Esito scontato. Guai ad appoggiare le pericolose richieste di Fratelli d’Italia. Anche quando riguardano il progressivo ritorno alla normalità e auspicano imminenti Aperture, nel rispetto delle norme anti-covid. L’Aula del Senato respinge la mozione di Fratelli d’Italia in tema di riAperture e coprifuoco con 24 sì, 78 no e 48 astenuti. E approva l’ordine del giorno della maggioranza (131 sì, 3 no e 16 astenuti). “Bocciata al Senato la mozione di Fratelli d’Italia con la quale chiedevamo, tramite quattro punti di buonsenso, di poter far ripartire la nostra Nazione. Ancora una volta i proclami del governo su coprifuoco e riAperture vengono smentiti in Aula. La loro volontà di riaprire è solo a parole”, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 13 maggio 2021) Esito scontato. Guai ad appoggiare le pericolose richieste di Fratelli d’Italia. Anche quando riguardano il progressivo ritornonormalità e auspicano imminenti, nel rispetto delle norme anti-covid. L’Aula delrespinge ladi Fratelli d’Italia in tema di ricon 24 sì, 78 no e 48 astenuti. E approva l’ordine del giorno della maggioranza (131 sì, 3 no e 16 astenuti). “Bocciata alladi Fratelli d’Italia con la quale chiedevamo, tramite quattro punti di buonsenso, di poter far ripartire la nostra Nazione. Ancora una volta i proclami delsue rivengono smentiti in Aula. La loro volontà di riaprire è solo a parole”, ...

Advertising

borghi_claudio : @IlGrandeMonarca @bunko_el Aperture anticipate, confini regioni aperti, sostegni raddoppiati, Indennizzi neve, anno… - lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Aperture e coprifuoco, no del Senato alla mozione di FdI. Il governo si arrocca. “Ora è chiaro chi sta con gli italiani… - SecolodItalia1 : Aperture e coprifuoco, no del Senato alla mozione di FdI. Il governo si arrocca. “Ora è chiaro chi sta con gli ital… - giannirussoss : Draghi: riaprire al più presto Italia a turismo. Continua pressing su coprifuoco e aperture - Prince17237 : Che siano #lockdown, #coprifuoco, #vaccini, #corruzione, decreti non decreti, #aperture, #calcio ecc sapete solo RO… -