Alessio Vassallo | chi è | età | fidanzata | figli

Alessio Vassallo è un attore italiano di grande successo. Questa sera, giovedì 13 maggio, lo vediamo protagonista del pre prima serata di rai Uno a I Soliti Ignoti – Il Ritorno condotto da Amadeus. L'eventuale vincita andrà devoluta in beneficenza. Scopriamo qualcosa in più su di lui. Alessio Vassallo: chi è? Alessio Vassallo nasce a Palermo il 10 agosto del 1983, ha 37 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Dopo aver conseguito il diploma di liceo classico si trasferisce a Roma e nel 2007 si diploma all'Accademia d'arte drammatica Silvia D'Amico. Ben presto per Alessio Vassallo inizia un'importante carriera nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Lo abbiamo visto protagonista di numerosi film di successo accanto ad attori di grande ...

i_ponzo : Mi dispiace ma pure Alessio Vassallo come interpretazione degli indizi sta a zero #isolitiignoti - hopocafantasya : Come si dice da noi: Chi beddu figlio che è Alessio Vassallo #isolitiignoti - _dontbebad_ : Alessio Vassallo ai Soliti ignoti ???????? - minovr69 : #isolitiignoti adesso vado a vedere su Google chi è Alessio Vassallo. - Gaia_bi2 : Alessio Vassallo che nomina Mimì augello mi fa tornare prepotentemente il desiderio di una terza stagione de il gio… -