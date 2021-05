Virginia Raggi ricandidata a sindaco di Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma – . Il Movimento 5 Stelle ha detto sì. L’annuncio è arrivato dall’ex premier Giuseppe Conte, ora capo politico dei pentastellati: “Il Movimento 5 Stelle su Roma ha un ottimo candidato: si chiama Virginia Raggi, il sindaco uscente. Il Movimento l’appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’impegno di Roma per i giovani Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Di Battista fa arrabbiare Grillo Gay e vaccini, bufera a Roma su un consigliere Calenda candidato sindaco di Roma per il centrosinistra? Di Maio sta sempre con Conte: “Andiamo avanti con lui” Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 12 maggio 2021)– . Il Movimento 5 Stelle ha detto sì. L’annuncio è arrivato dall’ex premier Giuseppe Conte, ora capo politico dei pentastellati: “Il Movimento 5 Stelle suha un ottimo candidato: si chiama, iluscente. Il Movimento l’appoggia in maniera compatta e convinta, a tutti i L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’impegno diper i giovani Pesanti strascichi dopo il caso Paragone Di Battista fa arrabbiare Grillo Gay e vaccini, bufera asu un consigliere Calenda candidatodiper il centrosinistra? Di Maio sta sempre con Conte: “Andiamo avanti con lui”

virginiaraggi : Procedono in tutta la città le operazioni di sfalcio e pulizia di parchi ed aree verdi. Investendo nel potenziament… - borghi_claudio : Non vorrete mica dire che pure per fare il sindaco è i... in... inc... Gualtieri già sbanda su Roma e la confonde… - virginiaraggi : Roma ricorda Gabriella Ferri. Oggi le abbiamo intitolato una nuova piazza. E lo abbiamo fatto insieme ai familiari… - PatriziaCirc : RT @LaNotiziaTweet: Il direttore de #LaNotizia @gaepedulla difende a #Omnibus l'operato della sindaca Virginia #Raggi a #Roma: 'Ha fatto un… - Surfiniae : RT @angelo_fornaro: Virginia : Io farò una campagna elettorale corretta - Restando sul tema, mi sa' che di' CORRETTO, È TRASPARENZA SEI UNA… -