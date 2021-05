Viaggi e gaming | assembla un mini pc ad alte prestazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Esiste un bias tra coloro cheano e al tempo stesso, hanno la passione per il. Si tratta di una convinzione basata su una logica inesatta, anzi, incompleta, ovvero quello di reputare le console più idonee al trasporto. Dunque, se quando ci troviamo alle prese con un trasloco o una vacanza più o meno prolungata, non c’è intenzione di abbandonare le proprie sessioni dipreferite, vi proponiamo una riflessione indubbiamente poco popolare ma che potrebbe risolvere il dilemma di trasportare ingombranti periferiche. A meno che non si parli di console specificamente portatili (come la Nintendo Switch), infatti, anche le popolari Xbox e Playstation, hanno bisogno di determinati spazi. Non parliamo solo di pad, cuffie e altre periferiche collegabili, quanto più della cavettistica di alimentazione e il monitor con cui di ...