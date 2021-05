Uomini e Donne: scontro tra Isabella e Gemma (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'appuntamento con Uomini e Donne andato in onda oggi ha dato molto spazio al Trono Over. Gemma Galgani è tornata protagonista del dating show di Canale 5. Dopo che Aldo Farella ha chiuso la conoscenza con lei, la dama più celebre della trasmissione ha riflettuto molto sui suoi sentimenti e ha compreso di provare qualcosa per il cavaliere che va ben oltre l'amicizia. Il problema però sta nel fatto che intanto il cavaliere campano ha iniziato a conoscere Isabella Ricci, elegante e raffinata dama molto apprezzata anche dai telespettatori. Nel corso della puntata di oggi i tre protagonisti del triangolo amoroso si sono ritrovati al centro dello studio di Uomini e Donne e si sono affrontati apertamente. Da questo confronto è nata una lite tra le due dame che hanno un modo di intendere ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'appuntamento conandato in onda oggi ha dato molto spazio al Trono Over.Galgani è tornata protagonista del dating show di Canale 5. Dopo che Aldo Farella ha chiuso la conoscenza con lei, la dama più celebre della trasmissione ha riflettuto molto sui suoi sentimenti e ha compreso di provare qualcosa per il cavaliere che va ben oltre l'amicizia. Il problema però sta nel fatto che intanto il cavaliere campano ha iniziato a conoscereRicci, elegante e raffinata dama molto apprezzata anche dai telespettatori. Nel corso della puntata di oggi i tre protagonisti del triangolo amoroso si sono ritrovati al centro dello studio die si sono affrontati apertamente. Da questo confronto è nata una lite tra le due dame che hanno un modo di intendere ...

