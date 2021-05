Tommaso Zorzi: “La mia vita privata è solo mia” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Annunciata la fine del suo flirt con Lorenzo Cami e fotografato in questi giorni in compagnia dell’ex concorrente di amici Tommaso Stanzani, Tommaso Zorzi interviene questa mattina dalle sue Instagram stories per difendere la propria vita privata. Nel giro di pochissimi giorni Tommaso Zorzi si è ritrovato nell’occhio del ciclone mediatico per questioni legate alla sua vita sentimentale. Subito dopo essere circolata la voce della fine del flirt con Articolo completo: dal blog soloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Annunciata la fine del suo flirt con Lorenzo Cami e fotografato in questi giorni in compagnia dell’ex concorrente di amiciStanzani,interviene questa mattina dalle sue Instagram stories per difendere la propria. Nel giro di pochissimi giornisi è ritrovato nell’occhio del ciclone mediatico per questioni legate alla suasentimentale. Subito dopo essere circolata la voce della fine del flirt con Articolo completo: dal blogDonna

