Tokyo 2020, portavoce Cio: “Giapponesi contrari? Devono avere fiducia, saranno Giochi sicuri” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Il popolo giapponese contrario ai Giochi? Non commento sondaggi che non conosco. Il Cio tiene conto dell’opinione pubblica ma pensiamo che i preparativi per l’Olimpiade di Tokyo possano proseguire. Il popolo giapponese deve avere fiducia: il Cio vuole lanciare un forte messaggio perché siamo convinti che saranno Giochi sicuri con le misure approntate. Gli ottimi risultati dei test event ci dicono di andare avanti e noi continuiamo a lavorare”. Lo ha dichiarato Mark Adams, portavoce del presidente del Cio Thomas Bach, in un incontro con la stampa internazionale al termine della riunione odierna del comitato esecutivo. La cerimonia inaugurale dei Giochi Giapponesi si terrà venerdì 23 luglio. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Il popolo giapponeseo ai? Non commento sondaggi che non conosco. Il Cio tiene conto dell’opinione pubblica ma pensiamo che i preparativi per l’Olimpiade dipossano proseguire. Il popolo giapponese deve: il Cio vuole lanciare un forte messaggio perché siamo convinti checon le misure approntate. Gli ottimi risultati dei test event ci dicono di andare avanti e noi continuiamo a lavorare”. Lo ha dichiarato Mark Adams,del presidente del Cio Thomas Bach, in un incontro con la stampa internazionale al termine della riunione odierna del comitato esecutivo. La cerimonia inaugurale deisi terrà venerdì 23 luglio. ...

Advertising

sportface2016 : #Tokyo2020, portavoce #Cio: 'Giapponesi contrari? Devono avere fiducia, saranno Giochi sicuri' #Olimpiadi - AtlusITno : Domani alle ore 05.00 (Rome Time) - 12.00 (Tokyo Time) SEGA SAMMY (la holding che controlla, tra le altre,… - sportface2016 : #Tokyo2020 , #Malagò : 'Olimpiadi segnale per l'umanità' - tuttobiciweb_it : Le parole di Cioni su @GannaFilippo tra il #Giro 2021 e la preparazione per @Tokyo2020 Ascolta il podcast Bla Bl… - Giulia_DeMaio : Il #Giro non mi basta, io sto già pensando a quando sarò a #Tokyo2020 e per #tuttoBICI vi racconterò cosa combinera… -