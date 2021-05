Teatro | riapre stasera il Mercadante In scena “Spacciatore” di Andrej Longo e Pierpaolo Sepe

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ildi Napolile porte oggi. In, dafino al 23 maggio, lo spettacolo ‘’ di. “Questo progetto – spieganelle sue note – nasce dall’urgenza di riavvicinarci al pubblico, di sollecitare interesse e curiosità anche in chi è lontano dalle poltrone di unda tempo”. Si racconta la storia di unodei nostri giorni, un personaggio reale che nasconde le ambiguità e le problematiche dell’oggi. Un giovane uomo che non è né stucchevolmente buono, né antropologicamente cattivo. Lodovrà confrontarsi con una famiglia onesta, in cui lui è il primo a ...