Stellini: «Anche in un momento di festeggiamenti è bene dare tutto e mantenere alta l'attenzione» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cristian Stellini, vice allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole Cristian Stellini, vice allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Roma. Le sue parole. LA PARTITA – «Anche in un momento di gioia e festeggiamenti è bene dare tutto e mantenere alta l'attenzione: forse è calata un po' dopo il 2-0 ma l'abbiamo riaccesa subito, abbiamo portato un ottimo risultato in casa. Per noi è una questione di mentalità, di crescita e Anche in partite in cui la posta in palio non è importante, per noi è importante l'atteggiamento. Ci aspettiamo sempre il massimo» SAncheZ – «Le ...

