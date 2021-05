Star Wars: Ewan McGregor conferma il duello di spade laser con Noel Gallagher (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ewan McGregor, protagonista della seria Obi-Wan Kenobi, ha confermato l'aneddoto raccontato da Noel Gallagher, ex leader degli Oasis, che li ha visti sfidarsi in una battaglia improvvisata con le spade laser. Ewan McGregor sta per tornare nel ruolo di Obi-Wan Kenobi nell'omonima serie Disney+ ispirata all'universo di Star Wars. L'attore ha confermato il curioso aneddoto narrato dal cantante Noel Gallagher, ex Oasis, secondo cui i due si sarebbero sfidati in un duello di spade laser. Ewan McGregor, ospite dello show di Jimmy Kimmel, ha rivelato il suo entusiasmo per il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 12 maggio 2021), protagonista della seria Obi-Wan Kenobi, hato l'aneddoto raccontato da, ex leader degli Oasis, che li ha visti sfidarsi in una battaglia improvvisata con lesta per tornare nel ruolo di Obi-Wan Kenobi nell'omonima serie Disney+ ispirata all'universo di. L'attore hato il curioso aneddoto narrato dal cantante, ex Oasis, secondo cui i due si sarebbero sfidati in undi, ospite dello show di Jimmy Kimmel, ha rivelato il suo entusiasmo per il ...

Star Wars: quale sarà il futuro del nuovo canone? L'Insolenza di R2-D2 Star Wars: Ewan McGregor conferma il duello di spade laser con Noel Gallagher Ewan McGregor, protagonista della seria Obi-Wan Kenobi, ha confermato l'aneddoto raccontato da Noel Gallagher, ex leader degli Oasis, che li ha visti sfidarsi in una battaglia improvvisata con le spad ...

Ewan McGregor, protagonista della seria Obi-Wan Kenobi, ha confermato l'aneddoto raccontato da Noel Gallagher, ex leader degli Oasis, che li ha visti sfidarsi in una battaglia improvvisata con le spad ...