Sartù | il Sorriso è servito | 7 grandi autori della comicità napoletana in un nuovo programma tv

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 12 maggio 2021), il: Marco Lanzuise, Peppe Laudato, Stefano Sarcinelli, Simone Schettino, Rosario Toscano, Salvatore Turco e Rosario Verde in unche unisce cucina partenopea e battute esilaranti. La produzione di Max Adv andrà in onda in autunno. Il Think tanksi rimette in moto. Tutti attorno a un tavolo