Reggina, Folorunsho: “Un’altra stagione è finita, grazie a tutti per l’affetto”. E sul futuro… (Di mercoledì 12 maggio 2021) Foto StrettoWeb Reggina: la rivelazione Michael Folorunsho ringrazia tutta la tifoseria amaranto in un messaggio Instagram, ma sul futuro non si sbilancia Non si sbilancia su quello che sarà il futuro, anche perché ancora non lo sa neanche lui. Michael Folorunsho, tra le rivelazioni della Reggina 2020-2021, ha salutato tutti i tifosi amaranto sui social: “Un’altra stagione è finita – ha scritto – e voglio ringraziare la società, i compagni di squadra ed i tifosi di questa splendida città per l’affetto che mi hanno dimostrato. Non so quale sarà il mio futuro ma questa città rimarrà nel mio cuore”. Dopo Edera e Montalto, un altro calciatore dimostra tutto l’affetto verso la piazza di Reggio Calabria, che ha ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Foto StrettoWeb: la rivelazione Michaelringrazia tutta la tifoseria amaranto in un messaggio Instagram, ma sul futuro non si sbilancia Non si sbilancia su quello che sarà il futuro, anche perché ancora non lo sa neanche lui. Michael, tra le rivelazioni della2020-2021, ha salutatoi tifosi amaranto sui social: “– ha scritto – e voglio ringraziare la società, i compagni di squadra ed i tifosi di questa splendida città perche mi hanno dimostrato. Non so quale sarà il mio futuro ma questa città rimarrà nel mio cuore”. Dopo Edera e Montalto, un altro calciatore dimostra tuttoverso la piazza di Reggio Calabria, che ha ...

Advertising

Reggina_1914 : ? | 60' DENIS! Gran cross di Folorunsho e colpo di testa del Tanque che per poco non si insacca all'incrocio dei… - Reggina_1914 : ? | 37' FOLORUNSHO! Grande discesa sull'out di destra di Orji, cross e testa di Folo, ma la palla sorvola di poch… - Reggina_1914 : ? | 21' FOLORUNSHO! Il numero 90 riceve palla al limite dell'area, scarta un uomo e calcia. Il tiro, però, non in… - citynowit : Per la sfida al Lecce, la Reggina dovrà rinunciare a Di Chiara e Folorunsho squalificati, oltre ai soliti noti - tabellamercatob : Ieri Giudice Sportivo #SerieB dopo 17^ ritorno/1 10 fermi un turno Gucher e Mazzitelli (#Pisa) Di Chiara e Foloruns… -