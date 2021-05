Quirinale: Mattarella riceve Presidente Repubblica Lettonia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Quirinale il Presidente della Repubblica di Lettonia, Egils Levits, in visita ufficiale in Italia, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Ildella, Sergioha ricevuto questa mattina alildelladi, Egils Levits, in visita ufficiale in Italia, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente il sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

