Quattro vaccini in attesa di giudizio da parte dell'Ema: c'è lo Sputnik "di De Luca" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiUn si o un no. Un verdetto che dovrebbe arrivare presto e che vede coinvolti Quattro vaccini. Tra questi c'è anche lo Sputnik, prenotato da Vincenzo De Luca ormai il 26 marzo scorso. Ad annunciarlo è Marco Cavaleri, durante una conferenza stampa dell'Ema. "I dati continuano ad arrivare. Dovremmo arrivare presto ad una decisione sui Quattro vaccini in corso di valutazione: Curevac, Novavax, Sinovac e Sputnik", ha dichiarato il responsabile della strategia sui vaccini dell'Agenzia Europea per i medicinali, "è importante sottolineare che nei test clinici la somministrazione della seconda dose di Pfizer Biontech era prevista fino a 42 giorni. Queste informazioni sono nel bugiardino del vaccino. Quindi non è una ...

