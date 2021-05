Pirelli | utile in crescita del 10% a 42 milioni nel primo trimestre

(Di mercoledì 12 maggio 2021) (Teleborsa) –ha registrato ricavi pari a 1.244,7di euro, in rialzo del 18,4% rispetto al2020 (+24,5% la variazione organica). L’EBIT adjusted aumenta del 19,6% a 168,8di euro (141,1nel2020), con un margine al 13,6% (13,4% nel2020). L’netto cresce del 9,6% a 42,2di euro (+38,5di euro nel2020). Il flusso di cassa netto è stato di -653,5di euro, in miglioramento rispetto a -753,5nel2020 grazie alla performance ...

