Piotr Zielinski è il Re del Tunnel: statistiche da brividi (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl Napoli di mister Rino Gattuso sta accendendo sempre più i riflettori sul trequartista polacco Piotr Zielinski che quest'anno oltre a gol e assist si sta specializzando anche come Re dei Tunnel. Zielinski ha collezionato infatti ben 15 Tunnel in stagione, una statistica che lo ha elevato a Re di questa specialità. L'ultimo lo ha effettuato ieri contro il difensore dell'Udinese Rodrigo Becao. Il centrale brasiliano è andato talmente in difficoltà che l'allenatore Friulano Gotti ha dovuto poi cambiarlo ad inizio del secondo tempo per Ouwejan. Il polacco quindi si è reso protagonista di un'ennesima ottima prova. Una stagione a dir poco perfetta quella di Zielinski. Anche nel momento più complicato del Napoli, a metà stagione, era lui a non arrendersi mai ...

