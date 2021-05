Pa Salieu e l' arte di indossareuna «utility jacket»

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il nome Paè tra quelli che stanno rimbalzando sui social come una pallina impazzita dopo la 41esima edizione dei Brit Awards che si sono svolti a maggio dopo essere stati rimbalzati a febbraio causa Covid. Il rapper di Coventry ha debuttato nel gennaio 2020 con un singolo-bomba Frontline, risultato la traccia più ascoltata dell'anno su BBC 1Xtra e relativo video che supera i tre milioni di visualizzazioni. Classe 1997 questo ragazzo dalle orgogliose radici ganesi, in poco più di anno ha conquistato il difficile panorama musicale inglese, prima, e internazionale, poi, con testi schietti e sincopati tra atmosfere grime e minimalismo dancehall. Nominato per la categoria Best Rising Star, sul palco della manifestazione musicale si è presentato in un look Dior che sembrava la perfetta nemesi del beniamino Harry Styles: tanto iper colorato e grafico il primo, ...