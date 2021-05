Oroscopo Toro, domani 13 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 13 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro. Il vostro giovedì, amici del Toro, vedrà l’ingresso della Luna in angolo dissonante all’interno della vostra orbita celeste. La sua presenza spesso vi causa delle brutte giornate e, purtroppo, questa non sembra essere da meno. I vostri piani e progetti per la giornata subiranno dei notevoli ritardi, mentre qualche piccola complicazione potrebbe sorgere anche all’interno delle vostre varie sfere relazionali. Potrete però, nel contempo, contare anche sul buon sostegno di Venere e Mercurio che entro fine ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 13? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Il vostro giovedì, amici del, vedrà l’ingresso della Luna in angolo dissonante all’interno della vostra orbita celeste. La sua presenza spesso vi causa delle brutte giornate e, purtroppo, questa non sembra essere da meno. I vostri piani e progetti per la giornata subiranno dei notevoli ritardi, mentre qualche piccola complicazione potrebbe sorgere anche all’interno delle vostre varie sfere relazionali. Potrete però, nel contempo, contare anche sul buon sostegno di Venere e Mercurio che entro fine ...

