National Geographic documenta il ‘Traffico illegale’ all’Aeroporto di Roma (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aeroporto di Roma: Traffico Illegale L’aeroporto di Roma Fiumicino è una delle principali porte di accesso all’Italia e all’Europa. Qui, il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per impedire che l’aeroporto più trafficato d’Italia possa rappresentare un varco per attività criminali. La Polizia di Stato affronta casi di traffico di droga e immigrazione illegale e un team di specialisti è sempre vigile per evitare furti nelle vaste aree commerciali dell’aeroporto. Droghe illegali, passaporti falsi e profumi rubati: accade veramente di tutto in una giornata di lavoro a Fiumicino. Aeroporto di Roma: Traffico Illegale sarà in onda su National Geographic (Sky, 403) il giovedì alle 20:55 dal 13 maggio. Nel primo episodio si seguono le indagini della Polizia su un gruppo criminale che trasferisce ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aeroporto di: Traffico Illegale L’aeroporto diFiumicino è una delle principali porte di accesso all’Italia e all’Europa. Qui, il personale di sicurezza lavora 24 ore su 24 per impedire che l’aeroporto più trafficato d’Italia possa rappresentare un varco per attività criminali. La Polizia di Stato affronta casi di traffico di droga e immigrazione illegale e un team di specialisti è sempre vigile per evitare furti nelle vaste aree commerciali dell’aeroporto. Droghe illegali, passaporti falsi e profumi rubati: accade veramente di tutto in una giornata di lavoro a Fiumicino. Aeroporto di: Traffico Illegale sarà in onda su(Sky, 403) il giovedì alle 20:55 dal 13 maggio. Nel primo episodio si seguono le indagini della Polizia su un gruppo criminale che trasferisce ...

Advertising

Francis45762003 : RT @MiguelCalabria3: 'Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo.' -J. W. Goethe @GerberArancio CATTEDRALE… - Teleblogmag : L’aeroporto di Roma Fiumicino è una delle principali porte di accesso all’Italia e all’Europa. #fiumicino… - luis29595945 : RT @MiguelCalabria3: 'Chi ha visto una volta il cielo di Palermo non potrà mai più dimenticarlo.' -J. W. Goethe @GerberArancio CATTEDRALE… - deralte48 : RT @FiLazzerini: Ma perché questo divulgator dei divulgator d'Omero non se ne sta contento ai documentari di National Geographic, con cui h… - AntonioBergami4 : RT @FiLazzerini: Ma perché questo divulgator dei divulgator d'Omero non se ne sta contento ai documentari di National Geographic, con cui h… -

Ultime Notizie dalla rete : National Geographic Ocean Words: raccontare il mare per costruire community attiva ... impact Advisor e Direttore Creativo - Per questo abbiamo coinvolto partner qualificati come Will, Vice, Lifegate e National Geographic, capaci di osservare e raccontare, con uno sguardo critico e ...

Viaggio avventura nell'Outback dell'Australia: il selvaggio Northern Territory Oggi il suo centro ne conta 256 e lui è una vera star, dopo aver realizzato una famosa serie a tema per la BBC UK / National Geographic USA dal titolo 'Kangaroo Dundee' . In più, è stato anche il ...

Mille fiumi di plastica: le origini dell'inquinamento degli oceani National Geographic Italia National Geographic documenta il ‘Traffico illegale’ all’Aeroporto di Roma La Polizia di Stato affronta casi di traffico di droga e immigrazione illegale e un team di specialisti è sempre vigile per evitare furti nelle vaste aree commerciali dell’aeroporto. Droghe illegali, ...

Aeroporto di Roma – Traffico illegale: su National Geographic si segue il lavoro della polizia sui traffici illegali Aeroporto di Roma - Traffico illegale: su National Geographic si segue il lavoro della polizia sui traffici illegali. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv ...

... impact Advisor e Direttore Creativo - Per questo abbiamo coinvolto partner qualificati come Will, Vice, Lifegate e, capaci di osservare e raccontare, con uno sguardo critico e ...Oggi il suo centro ne conta 256 e lui è una vera star, dopo aver realizzato una famosa serie a tema per la BBC UK /USA dal titolo 'Kangaroo Dundee' . In più, è stato anche il ...La Polizia di Stato affronta casi di traffico di droga e immigrazione illegale e un team di specialisti è sempre vigile per evitare furti nelle vaste aree commerciali dell’aeroporto. Droghe illegali, ...Aeroporto di Roma - Traffico illegale: su National Geographic si segue il lavoro della polizia sui traffici illegali. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv ...