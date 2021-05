Minecraft Dungeons | Hidden Depths è il nuovo DLC “subacqueo” | data di uscita – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di mercoledì 12 maggio 2021)di arricchisce con un’altra espansione chiamatae destinata a portare con sé un’ambientazione veramente inedita, sottomarina..si espanderà ancora con, unDLC per il particolare action RPG incentrato sul mondo diche introduce un’ambientazione sottomarina completamente inedita da esplorare e altre novità, il tutto previsto per il 26 maggio 2021. In maniera decisamente originale rispetto a quanto abbiamo visto in precedenza inci porta ad esplorare i fondali marini, dove una misteriosa corruzione si sta diffondendo, minacciando la vita ...

Advertising

GamingToday4 : Minecraft Dungeons: Hidden Depths è il nuovo DLC “subacqueo”, data di uscita - Multiplayerit : Minecraft Dungeons: Hidden Depths è il nuovo DLC 'subacqueo', data di uscita - dlcompare_it : Minecraft Dungeons - Hidden Depths e l'aggiornamento saranno distribuiti tra soli quindici giorni!… - Nintendari_it : Minecraft Dungeons presto includerà i salvataggi cloud [AGG. x1 - Disponibile] - Plaffo : Salvataggi cloud in arrivo su Minecraft Dungeons [AGG. x1 - Disponibile] -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft Dungeons

Multiplayer.it

... sono stati rilasciati grandi giochi per PC come la serie di Age of Empires , Gears Tactics , Wasteland 3 ,e Microsoft Flight Simulator . Autentiche perle del panorama videoludico ...Negli ultimi 18 mesi, sono stati rilasciati grandi giochi per PC come Age of Empires II e III DE, Gears Tactics, Wasteland 3 ,e Microsoft Flight Simulator. In attesa di conoscere ...Sia Minecraft che Minecraft Dungeons riceveranno ben presto nuovi pacchetti DLC dai contenuti decisamente poco attinenti l'uno con l'altro. Il DLC dedicato ...Minecraft Dungeons di arricchisce con un'altra espansione chiamata Hidden Depths e destinata a portare con sé un'ambientazione veramente inedita, sottomarina.. Minecraft Dungeons si espander ...