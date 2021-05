Maurizio Costanzo non le manda a dire | Il giudizio sulla Leotta è pungente

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 12 maggio 2021)è un grandissimo presentatore e giornalista italiano che ancora quest’anno ha condotto il suo noto e intramontabile show su Canale 5. Ultimamente è intervenutoquestione di Diletta-political24è una figura che tutti conoscono, almeno per sentito, dal momento che da decenni è volto pubblico attivo in tanti campi. Figlio di un impiegato statale e di una casalinga ha sempre coltivato il sogno di diventare un giornalista e fin da giovanissimo si è impegnato per realizzarlo. Si è fatto le ossa come cronista, ma poco dopo ha iniziato a collaborare con Tv Sorrisi e Canzoni. La sua carriera è sterminata, ma ultimamente ha rivolto inttamente ...