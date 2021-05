LIVE Sinner-Nadal 5-7 3-2, Internazionali Roma DIRETTA: l’azzurro piazza il break all’inizio del secondo set (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-MILLMAN 40-30 OTTIMA PALLA CORTA GIOCATA DA Sinner! Partiva da lontano Nadal e non è arrivato su questa soluzione intelligente vista la situazione dello scambio. 30-30 PUNISCE Nadal! Non chiude sotto rete Sinner dopo un rovescio devastante e lo spagnolo recupera campo, chiudendo agevolmente. 30-15 Brutto errore di Sinner con il rovescio in uscita dal servizio. Adesso i regali non sono ammessi. 30-0 In avanzamento Nadal non riesce a giocare il dritto lungolinea in campo. E’ arrivato un po’ in ritardo lo spagnolo. 15-0 Con i piedi dentro al campo martella Sinner, mantenendo Nadal in una posizione molto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERRETTINI-MILLMAN 40-30 OTTIMA PALLA CORTA GIOCATA DA! Partiva da lontanoe non è arrivato su questa soluzione intelligente vista la situazione dello scambio. 30-30 PUNISCE! Non chiude sotto retedopo un rovescio devastante e lo spagnolo recupera campo, chiudendo agevolmente. 30-15 Brutto errore dicon il rovescio in uscita dal servizio. Adesso i regali non sono ammessi. 30-0 In avanzamentonon riesce a giocare il dritto lungolinea in campo. E’ arrivato un po’ in ritardo lo spagnolo. 15-0 Con i piedi dentro al campo martella, mantenendoin una posizione molto ...

