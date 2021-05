La pandemia poteva essere evitata | l’inchiesta indipendente | «Cocktail tossico di ritardi e negazioni da Cina e Oms»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladel Coronavirus». Un’affermazione forte, fortissima, che arriva da un gruppo di esperti indipendenti istituito dal direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus per esaminare le misure adottate dall’agenzia e dagli stati contro il virus che ha messo tutti in ginocchio. Si è trattato di un vero e proprio “” fatto di negazione (alcuni Paesi avrebbero «svalutato e smontato» la scienza negando la gravità del virus, comportamento che «ha avuto conseguenze mortali»), scelte sbagliate e mancanza di coordinamento che ha fatto precipitare il mondo in unache «avrebbe potuto» e che, dunque, non avrebbe dovuto comportare un numero così alto di vittime. La colpa, ...