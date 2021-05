La curva scende, tre Regioni con numeri da zona bianca (Di mercoledì 12 maggio 2021) Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia verso un'incidenza inferiore a 50 casi per 100mila abitanti. Per finire nello scenario con meno restrizioni però bisogna confermare i dati per tre settimane Leggi su repubblica (Di mercoledì 12 maggio 2021) Molise, Sardegna e Friuli Venezia Giulia verso un'incidenza inferiore a 50 casi per 100mila abitanti. Per finire nello scenario con meno restrizioni però bisogna confermare i dati per tre settimane

Advertising

super_pio : @BeppeMastrotta @albo_interista Basta vedere come si comportano i TG…quando la curva dei contagi scende, a momenti… - Postip1 : Come faranno adesso i gufi a ribaltare i dati che dimostrano che la curva scende velocemente grazie anche ai vaccin… - Affaritaliani : Continua la discesa della curva epidemiologica. Purtroppo i morti restano stabili ma scende il tasso di positività… - News_24it : ROMA - “Oggi su oltre 13.301 mila tamponi nel Lazio (+2251) e oltre 21 mila antigenici per un totale di quasi 25 mi… - VittorioXlater : Aperture a manetta, movide e assembramenti, feste scudetto e promozione, scampagnate del primo maggio, gente in gir… -