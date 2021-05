Juventus, Buffon: “Con dieci punti in più ci saremmo giocati lo scudetto” (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Se nella recente intervista ho detto ‘tolgo il disturbo’ l’ho fatto solo cercando di far capire che nonostante io sia da vent’anni alla Juve gioco qui ancora come se fossi l’ultima ruota del carro. Per indole so stare il giusto e non risultare pesante, è il mio modo di vivere la vita e il calcio. Alla Juve ho dato tutto e ho ricevuto di più. Se sono qui è merito di quello che ho imparato in questa squadra”. Lo ha detto il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, dopo la vittoria contro il Sassuolo propiziata da un rigore parato, proprio a poche ore dall’annuncio del suo addio definitivo ai bianconeri: “Fra le decine di motivazioni per le quali sono tornato e ho deciso di farlo da secondo portiere c’è quella di mettermi alla prova come uomo – commenta l’estremo difensore classe 1978 ai microfoni di Dazn – Sono sempre stato un leader e ho sempre ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) “Se nella recente intervista ho detto ‘tolgo il disturbo’ l’ho fatto solo cercando di far capire che nonostante io sia da vent’anni alla Juve gioco qui ancora come se fossi l’ultima ruota del carro. Per indole so stare il giusto e non risultare pesante, è il mio modo di vivere la vita e il calcio. Alla Juve ho dato tutto e ho ricevuto di più. Se sono qui è merito di quello che ho imparato in questa squadra”. Lo ha detto il portiere della, Gianluigi, dopo la vittoria contro il Sassuolo propiziata da un rigore parato, proprio a poche ore dall’annuncio del suo addio definitivo ai bianconeri: “Fra le decine di motivazioni per le quali sono tornato e ho deciso di farlo da secondo portiere c’è quella di mettermi alla prova come uomo – commenta l’estremo difensore classe 1978 ai microfoni di Dazn – Sono sempre stato un leader e ho sempre ...

romeoagresti : #Buffon a Bein Sports: “ll mio futuro è chiaro e delineato: quest’anno si chiuderà in maniera definitiva questa bel… - SkySport : ULTIM'ORA BUFFON ANNUNCIA L'ADDIO ALLA JUVENTUS 'Quest'anno si chiuderà questa esperienza' 'O smetto o trovo un'alt… - capuanogio : #Buffon sarebbe rimasto un altro anno alla #Juventus ma questa volta è stato il club a dirgli 'no grazie'. Ecco la… - UgoBaroni : RT @DAZN_IT: La Juventus riparte dai suoi campioni ?? Buffon para un rigore sullo 0-0 ?? CR7 e Dybala fanno 1?0?0? in bianconero ? #Sassuolo… - serieAnews_com : ??#Buffon dice addio alla #Juventus: 'Tra venti giorni decido dove andare'?? -