iPad Pro M1, Geekbench conferma: prestazioni in linea con MacBook AirHDblog.it (Di mercoledì 12 maggio 2021) I nuovi iPad Pro con SoC M1 non hanno nulla da invidiare agli ultimi MacBook e iMac: i benchmark confermano che il livello di prestazioni è invariatoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 12 maggio 2021) I nuoviPro con SoC M1 non hanno nulla da invidiare agli ultimie iMac: i benchmarkno che il livello diè invariatoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

OutOfBitit : iPad Pro M1, i benchmark sono da urlo: oltre il 50% più veloce - Ipermela : Meglio iMac o MacBook? O addirittura, perché non un iPad? Ecco come orientarsi e scegliere il prodotto migliore per… - melablog : E niente, il nuovo iPad Pro STRACCIA tutti. Pure il MacBook Pro 16' Core i9. Per dire: - DarkCigars : iPad Pro con M1: i benchmark fanno paura! Oltre il 50% più veloce del precedente | Hardware Upgrade - C0d3r_ : iPad Pro M1 mette la freccia: battuti anche i MacBook Pro #Intel nei benchmark -