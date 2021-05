Incidente Arcelor Mittal Si buca siviera contenente acciaio liquido

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Questo pomeriggio si è verificato l’ennesimoin Acciaieria 2, dovuto all’indifferenza da parte del gestore verso i fondamentali temi della sicurezza. Episodio preoccupante perché avrebbe potuto determinare conseguenze serie per i lavoratori presenti in zona trattamento, ma anche per quelli che operano su impianti vicini. Intorno alle 16.00 si èta una, quindi ad altissime temperature. Fatti simili nello stesso reparto, i cui responsabili di area sono Ancona e Donvito, si sono verificati più volte senza che vi fosse alcun intervento.Chissà questa volta quali lavoratori ne faranno le spese; ormai quando si verifica unè quasi automatico che i dipendenti siano destinatari di contestazioni disciplinari e ...

elenaricci1491 : Rizzo (Usb): “Siviera bucata in Acciaieria 2 e intanto l’azienda continua a mentire”. - TarantiniTime : Rizzo (Usb): “Siviera bucata in Acciaieria 2 e intanto l’azienda continua a mentire”. -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Arcelor

Corriere di Taranto

... commentando la notizia del licenziamento di un lavoratore in seguito all'sul lavoro ... OperaioMittal licenziato dopo il post, in fabbrica scattano gli scioperi. Il ministro Orlando: "...... quando si è verificato l'ennesimoin fabbrica. Se così fosse, sarebbe l'ennesimo atto irresponsabile da parte diMittal'.«L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sui licenziamenti discriminatori». E’ quanto denunciano i Coordinatori di Fabbrica RSU Fiom – Uilm , Francesco Brigati e Gennaro Oliva. «E’ appena ...“L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro e non sui licenziamenti discriminatori”. E’ il primo amaro commento dei Coordinatori di Fabbrica RSU Fiom – Uilm, Francesco Brigati e Gennaro Oliva, nel d ...