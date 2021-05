I ristoratori attendono un allentamento del coprifuoco per rifiatare | ' Un' ora in più per la cena? Facciamo il doppio turno'

Advertising

BlunoteWeb : #Taranto: Leone, ‘#Zonagialla, i #ristoratori attendono delle risposte’ - AnsaPuglia : Puglia è gialla,ma smart working frena rito colazione al bar. Ristoratori attendono week end. A Bari tornano panchi… -

Ultime Notizie dalla rete : ristoratori attendono

corriereadriatico.it

APPROFONDIMENTI IL COMMERCIO Iun allentamento del coprifuoco per rifiatare:...ANCONA - Ristoranti e bar contro il coprifuoco . Da lunedì prossimo sembrerebbe probabile lo slittamento di un'ora dell'orario di chiusura: dalle 22 alle 23. Il che vorrebbe dire un turno in più per ...ANCONA - Ristoranti e bar contro il coprifuoco. Da lunedì prossimo sembrerebbe probabile lo slittamento di un’ora dell’orario di chiusura: dalle 22 alle 23. Il che vorrebbe dire ...Milano - Rivoluzionaria e vantaggiosa, in pochi mesi ha conquistato ristoratori e clienti milanesi. E' l'app Pick Meal Up, la piattaforma dedicata esclusivamente al take away. Lanciata da pochi mesi e ...