Heracles Almelo-Feyenoord giovedì | ore 14 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Come è noto Dick Advocaat lascerà ila fine stagione e sarà sostituito da Arne Slot. Se il campionato fosse già finito, il club di Rotterdam giocherebbe i playoff nazionali per cercare di conquistare il secondo slot in Conference League a disposizione della Eredivisie, mentreconcluderebbe al nono posto, fuori dai playoff InfoBetting: Scommesse Sportive e