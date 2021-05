Giro d’Italia 2021, Caleb Ewan: “Ho raggiunto l’obiettivo di vincere una tappa, ma ho ancora molta fame” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Caleb Ewan si è sbloccato sulle strade del Giro d’Italia 2021, nell’odierna Modena-Cattolica, bruciando allo sprint il campione d’Europa Giacomo Nizzolo. Per il rapidissimo sprinter australiano, questo è il quarto successo di tappa nella Corsa Rosa. Ewan, infatti, aveva vinto la Castrovillare-Alberobello nel 2017 e la Tortoreto Lido-Pesaro e la Carpi-Novi Ligure nel 2019. Ewan aveva deluso le attese due giorni fa, quando non era andato oltre il decimo posto nella Stupingi-Novara. Il portacolori della Lotto-Soudal, però, si è prontamente rifatto oggi, con una volata delle sue. L’australiano, nonostante un contatto con Tim Merlier, ha cambiato passo negli ultimi 100 metri e ha ripreso e superato Giacomo Nizzolo, il quale, inizialmente, sembrava essere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 12 maggio 2021)si è sbloccato sulle strade del, nell’odierna Modena-Cattolica, bruciando allo sprint il campione d’Europa Giacomo Nizzolo. Per il rapidissimo sprinter australiano, questo è il quarto successo dinella Corsa Rosa., infatti, aveva vinto la Castrovillare-Alberobello nel 2017 e la Tortoreto Lido-Pesaro e la Carpi-Novi Ligure nel 2019.aveva deluso le attese due giorni fa, quando non era andato oltre il decimo posto nella Stupingi-Novara. Il portacolori della Lotto-Soudal, però, si è prontamente rifatto oggi, con una volata delle sue. L’australiano, nonostante un contatto con Tim Merlier, ha cambiato passo negli ultimi 100 metri e ha ripreso e superato Giacomo Nizzolo, il quale, inizialmente, sembrava essere ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 4? ?? Piacenza - Sestola ?? @JoeDombro ???? ?? @ADM_RossodiBuja ???? ?? @fiorebike ???? ??… - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 5? ?? Faenza - km 87 ?????Gruppo compatto ????? ?? Live: - cyclingpro : Giro d’Italia 2021, Caleb Ewan vince la quinta tappa. De Marchi resta in maglia rosa. E il povero Mikel Landa finis… - Sadachbia18 : RT @pampesempre: La spettacolare carovana del giro d’Italia -