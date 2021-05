Gantz, operazioni avanti, Israele non è pronto a tregua (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le operazioni militari a Gaza continueranno "fino a quando sarà necessario" e Israele non è pronto ad un "cessate il fuoco". Lo ha confermato il ministro della difesa Benny Gantz aggiungendo che ad ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lemilitari a Gaza continueranno "fino a quando sarà necessario" enon èad un "cessate il fuoco". Lo ha confermato il ministro della difesa Bennyaggiungendo che ad ...

Ultime Notizie dalla rete : Gantz operazioni Gantz, operazioni avanti, Israele non è pronto a tregua Lo ha confermato il ministro della difesa Benny Gantz aggiungendo che ad ora "non c'è una data per la fine delle operazioni" he proseguiranno fino a che "non sarà riportata la calma". . 12 maggio ...

Raid e razzi, Gaza e Israele a ferro e fuoco E in questa direzione andrebbe anche la decisione del ministro degli Esteri Benny Gantz di ... il Comando del Fronte interno e la Direzione delle operazioni militari. Intanto le principali cancellerie ...

Chi spegnerà le fiamme nella polveriera israelo-palestinese? DALL’INVIATO A BEIRUT. Israele e i palestinesi si trovano su un crinale molto stretto. La possibilità di una tregua in tempi rapidi è ancora aperta. Ma ragioni interne e internazionali possono spinger ...

